© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il giorno odierno di riposo, la Lazio si ritroverà a Formello domani pomeriggio per riprendere gli allenamenti in vista della Spal. Occhi puntati su Joaquin Correa, sottolinea il Corriere dello Sport: Il Tucu ha lasciato l’Olimpico zoppicando, viene da uno stop per un problema al polpaccio e rischia di saltare le prossime partite qualora ci fosse una lesione muscolare. Le sue condizioni - si legge - verranno valutate nelle prossime ore. In infermeria ci sono ancora Cataldi, Marusic, Lukaku e André Anderson, i quali rimarranno fuori probabilmente anche contro la SPAL.