Lazio, in programma un incontro con l'agente di Caicedo per il rinnovo

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oggi dovrebbe andare in scena un incontro fra Igli Tare, ds della Lazio, e l'agente di Felipe Caicedo per discutere il rinnovo dell'attaccante. La punta dei biancocelesti chiede almeno 2,3 milioni per firmare il prolungamento del contratto in scadenza a giugno prossimo. Le trattative proseguono ormai da mesi, adesso è solo una questione di soldi, altrimenti Caicedo è pronto a restare per poi fra un anno svincolarsi.