Lazio, Inzaghi alla prese con un interrogativo complicato: Reina o Strakosha?

Reina o Strakosha? È questo l'interrogativo, che ora si fa veramente complicato, per Simone Inzaghi. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero il tecnico della Lazio non può sbagliare per non rischiare di bruciare totalmente Strakosha. Il rientro dell'albanese non è stato dei migliori, eppure per Inzaghi Thomas è sempre stato il numero uno. Le buone prestazioni di Reina però hanno rimesso tutto in discussione e ora l'interrogativo si ripropone in vista della gara di Champions con il Borussia Dortmund. Non far giocare Strakosha sarebbe una bella botta per l'albanese, ma escludere di nuovo lo spagnolo sarebbe un bell'azzardo.