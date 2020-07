Lazio, Inzaghi: "I ragazzi stanno dando tutto. Purtroppo, con le rotazioni limitate non basta"

vedi letture

Vigilia di campionato molto delicata per la Lazio di Inzaghi, che domani farà visita all'Udinese per cancellare le tre sconfitte consecutive. A poche ore dalla partenza per il Friuli, il tecnico biancoceleste è intervenuto attraverso i canali ufficiali del club:

"Ci confrontiamo sempre con Società, calciatori e staff tecnico, a prescindere dai risultati. In questi giorni abbiamo parlato, sappiamo di attraversare un momento particolare. I ragazzi stanno dando tutto come sempre, purtroppo però con le rotazioni limitate non basta. In questo periodo non c'è tempo per allenarsi, bisogna solo gestire i recuperi. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Questa mattina abbiamo lavorato discretamente, ho visto una squadra compatta. Sono convinto che ad Udine faremo un'ottima partita, anche se non sarà facile: l'Udinese ha un ottimo allenatore e tanti bravi calciatori, meriterebbe più punti. Loro sono in un ottimo momento, a parte l'ultima sconfitta contro la Sampdoria, ma saranno motivati a raggiungere la salvezza".