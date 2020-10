Lazio, Inzaghi: "Immobile un valore per il nostro calcio, tornerà a segnare in Nazionale"

La Lazio batte di misura il Bologna e sale a sette punti in classifica. Questa l'analisi al termine del match di Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti, affidata ai microfoni di DAZN: "Avevamo speso tanto, sapevamo che era una partita difficile, ma penso che abbiamo fatto una grande prova a livello mentale e fisico".

Questa Lazio è capace di gestire le energie?

"È stata una partita aperta. Nel primo tempo ci siamo fatti vedere noi, come il Bologna. Loro stanno raccogliendo poco ma stanno facendo grandi partite. Avevo problematiche di formazione, avrei dovuto far giocare Escalante e Lazzari ma non potevano giocare interamente, ringrazio Marusic e Leiva per aver disputato quei trentacinque minuti che sono stati importanti".

Luis Alberto non ha preso benissimo la sostituzione?

"Tutti i giocatori vogliono stare in campo. Con i cinque cambi oggi è toccato a lui, Escalante ha un problemino sennò non l'avrei sostituito. Tra pochi giorni abbiamo la partita con il Brugge e dobbiamo essere bravi a dosare le energie".

Non è facile trovare l'equilibrio nella gestione delle energie.

"La gestione la farei con gli uomini, ma in questo momento ho delle problematiche. Bisogna fare di necessità virtù, i ragazzi sono stati molto bravi a vincere una partita importante per noi".

A che punto sono i nuovi?

"Sono soddisfatto, l'unico problema è che sono arrivati tardi. Muriqi ha avuto il Covid, e il suo ingresso è stato rallentato. Escalante è l'unico ad essere arrivato prima ed è già più integrato. Hoedt conosceva già il nostro sistema e rispetto agli altri è più avvantaggiato".

Stasera mancava Milinkovic e i palloni li attirava tutti Luis Alberto.

"Milinkovic ha preso una botta con Dortmund, nella rifinitura di stamattina non riusciva neanche ad attivarsi. Leiva aveva un problemino, ha stretto i denti ma non riusciva ad essere fluido. Chi è entrato ha dato tutto quello che aveva in questo momento".

Immobile continua a battere record su record. Come commenta le critiche che riceve?

"Penso abbia parlato con le prestazioni in questi anni. È un valore importante per il nostro calcio, sono certo tornerà a segnare anche in Nazionale: fa le fortune della Lazio, e farà anche quelle dell'Italia".

L'aria autunnale vi fa bene...

"Speriamo sia di buon auspicio. Sappiamo che quest'anno sarà più difficile dello scorso anno. Avremo molti impegni ravvicinati, con tre trasferte in sette giorni. Sappiamo che è un calendario fitto, dobbiamo cercare di rimanere coesi e recuperare più giocatori possibili, perché le rotazioni in questo momento sono fondamentali".