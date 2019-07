© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano i contatti fra la dirigenza della Lazio e Stefan Radu nel tentativo di trovare una soluzione alla rottura che si sta vivendo in queste settimane fra le parti. Come riporta LaLazioSiamoNoi c'è stato un altro colloquio tra giocatore e società, ancora non sufficiente per sancire la tregua. La squadra raggiungerà il ritiro senza il suo veterano, che potrebbe raggiungere i compagni in corso d'opera. Con il passare dei giorni c'è stato un riavvicinamento importante tra le parti, merito soprattutto del lavoro di diplomazia svolto da Simone Inzaghi. Il tecnico è convinto che Radu possa essere ancora centrale per il progetto biancoceleste, per questo ha vestito i panni dell'intermediario.