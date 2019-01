© foto di Federico Gaetano

La priorità della Lazio, fin da subito, è sembrata essere la ricerca sul mercato di un esterno destro. Questo il pensiero di Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Stiamo lavorandoci, con la società c'è grande sintonia. Però abbiamo 29 giocatori, dovrà uscire qualcuno, dopo l'uscita di Rossi siamo in 28. È normale che io abbia gente che vuole rimanere. Vogliamo prendere giocatori di rilievo, non chi ci vogliono cedere".