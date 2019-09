Lazio, Inzaghi: "Le critiche? Parliamo di cali di tensione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le due sconfitte, fra campionato ed Europa League, hanno cambiato la percezione di questo avvio di stagione della Lazio. Il tecnico dei capitolini Simone Inzaghi ha risposto alle critiche arrivate direttamente a lui per le ultime scelte di formazione: "Sono opinioni, io sono di un altro avviso. A Ferrara hanno giocato Parolo e Caicedo al posto di Milinkovic e Caicedo e sono due giocatori che io considero due titolari. Patric ha giocato perché Luiz Felipe non stava bene: l'ho tolto perché era ammonito e rischiavamo di rimanere in dieci. In Romania hanno giocato Berisha, che è un giocatore importante, Jony che ha fatto bene e Bastos, su cui ho tanta fiducia quest'anno. Più che parlare di turnover, bisogna parlare dei cali di tensione e attenzione. Quando vedo giocatori che fanno bene durante la settimana è mio dovere metterli in campo".