© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. "Abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato in un campo non semplice con grande personalità. Avevo detto ai ragazzi che non sarebbe stato semplice a Marassi, abbiamo fatto tre gol ma potevano essere ancora di più. Milinkovic-Savic? Fa piacere, aveva lavorato molto bene in ritiro ed è per questo che ha giocato. Luis Alberto ha dato palle stupende, Parolo non dimentichiamoci che sta giocando davanti alla difesa nonostante abbia giocato sempre mezzala. Ho la fortuna di allenare dei grandissimi calciatori. Ho dei ragazzi straordinari, uno staff che mi aiuta tantissimo e cerchiamo di cambiare sempre metodologia degli allenamenti e c'era il rischio di appiattirsi dopo quattro anni. E' un piacere allenare ancora questi ragazzi. Abbiamo degli ottimi quinti come Lazzari e Lulic, abbiamo comunque avuto un grande lavoro dei nostri attaccanti che si sono sacrificati molto".