© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato dei rischi corsi in termini di infortuni: "Per noi la partita con l'Empoli era molto importante, ci mancavano già Luis Alberto e Immobile, sapevamo che Milinkovic e Correa si erano allenati col gruppo, volevano esserci a tutti i costi. Avendo Luis e Ciro, avrei fatto forse altre scelte. Milinkovic ha avuto un problemino, al massimo gli farà saltare due partite, sapevamo di correre dei rischi. Non lo faremo più, vogliamo andare in fondo a tutti le competizioni. Partite mal distribuite, non dovevamo mai giocare di giovedì. Anche le altre italiane che giocano in Europa e in Coppa Italia hanno un calendario così. Vogliamo recuperarli al più presto".