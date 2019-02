LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Ho visto bene Luis Alberto e Correa in allenamento"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

15.20 - Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla in conferenza stampa presentare il sedicesimo d'andata con il Siviglia: di seguito le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Abbiamo avuto sei giorni per poter lavorare bene e recuperare energie, soprattutto mentali. La settimana scorsa è stata dispendiosa, i 120 minuti di Milano, poi Frosinone ed Empoli, contro cui siamo calati nel finale. Abbiamo vinto due partite importanti, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, domani ci giocheremo il sedicesimo con il Siviglia".

Come sta Immobile?

"Un giocatore molto generoso, vorrebbe esserci, mancano due allenamenti, non si è ancora allenato con la squadra, con lo staff medico non vogliamo correre rischi. Sappiamo dell'importanza di domani, ma abbiamo tante partite ravvicinate. E' più no che sì".

Milinkovic-Savic andava gestito diversamente?

"Per noi la partita con l'Empoli era molto importante, ci mancavano già Luis Alberto e Immobile, sapevamo che Milinkovic e Correa si erano allenati col gruppo, volevano esserci a tutti i costi. Avendo Luis e Ciro, avrei fatto forse altre scelte. Milinkovic ha avuto un problemino, al massimo gli farà saltare due partite, sapevamo di correre dei rischi. Non lo faremo più, vogliamo andare in fondo a tutti le competizioni. Partite mal distribuite, non dovevamo mai giocare di giovedì. Anche le altre italiane che giocano in Europa e in Coppa Italia hanno un calendario così. Vogliamo recuperarli al più presto".

Il Siviglia ha un grande attacco, si aspetta difficoltà dietro?

"A differenza del Siviglia e di altre c'eravamo qualificati con due turni d'anticipo. Il nostro è stato un grande cammino, come l'anno scorso. Sicuramente ci saranno, ma non ricordo altre squadre qualificate per due anni di fila con due giornate d'anticipo. Dispiace che poi abbiamo perso le ultime due del girone".

Quante pressione c'è sulla Lazio?

"La mia squadra è serena, come lo sono io. Siamo orgogliosi di quanto fatto nei primi sei mesi, abbiamo avuto un momento di difficoltà, ci sono state critiche giuste e ingiuste. Dipende da dove arrivano. So quelle che sono da ascoltare, so quelle che sono preventive. Abbiamo avuto qualche rallentamento a giocatori importanti, ci aspetta un mese impegnativo, siamo orgogliosi di essere in corsa su tutti i fronti".

Cosa si aspetta da questa seconda parte di Europa League?

"Sappiamo che sarà importante. Io ricordo Salisburgo, ma anche la cavalcata fatta. So che è difficile, a differenza dell'anno scorso siamo arrivati secondi. Sulla carta l'anno scorso eravamo favoriti, stavolta no. Ma la partita è aperta, rispettiamo il Siviglia, metterò la squadra migliore possibile".

C'è una gerarchia nelle competizioni?

"Nessuna gerarchia, mi sono accorto in questi anni che non puoi mai mettere in conto qualcosa. Poi si ferma un giocatore che avevi pensato in un'altra posizione, ora ho in mente una formazione, poi ci sono altri due allenamenti e tutto può cambiare. Devo schierare la migliore per domani, poi domenica sarà complicato a Genova".

Cosa teme del Siviglia?

"Squadra molto tecnica, costruita nel migliore dei modi, hanno una rosa lunga, possono cambiare elementi e giocano un calcio simile al nostro, con il 3-5-2. Giocatori tecnici e di qualità, ne abbiamo parlato con la squadra".

Le percentuali di passaggio del turno sono aumentate rispetto al momento del sorteggio?

"Difficile fare percentuali. Al momento del sorteggio non vincevamo da parecchie partite. Però siamo stati costanti in stagione, siamo vicini al quarto posto in campionato, il Siviglia più o meno ha la nostra stessa posizione in Liga".

Come stanno Lucas Leiva, Lulic, Marusic e Parolo?

"Li ho visti bene, come Luis Alberto e Correa che avevano avuto problemi nell'ultima settimana. Se nell'allenamento di oggi e domani mi daranno conferme, giocheranno. Dovremo fare la partita e cercare di non prendere gol. Si difendono bene, sotto la linea della palla e ripartono velocemente. Dovremo essere bravi e non prendere gol".

