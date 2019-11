Lazio, Inzaghi: "Per il nostro modo di giocare ci sta concedere qualcosa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha analizzato così la vittoria per 4-2 contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo vinto una partita importante, creando tantissimo e subendo qualcosina. Abbiamo affrontato una squadra che ha fatto soffrire anche le altre big. Nel primo tempo, con un po’ di attenzione sui calci piazzati, forse avremmo vinto più facilmente. Concediamo qualcosina, ma per il nostro modo di giocare forse ci sta. Meritiamo il terzo posto per ciò che stiamo facendo sul campo, ma dobbiamo continuare nel nostro processo di crescita e soprattutto aiutare i nostri difensori. Concretezza? Abbiamo bisogno di tutti quanti i giocatori, devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto dopo una partita dispendiosa mentalmente e fisicamente come quella di giovedì”.

Acerbi centrale o a sinistra nel terzetto difensivo?

“È una bella domanda (sorride, ndr). Lapadula e Babacar sono due attaccanti fisici, volevo costruire da dietro e Acerbi lo fa bene. Oggi ha giocato da terzo ed è stato straordinario”.