Lazio, Inzaghi sulla designazione di Rocchi per il Milan: "Una garanzia"

Dopo le polemiche dello scorso weekend, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi plaude alla scelta di designare Gianluca Rocchi come arbitro della sfida contro il Milan: "Io penso che Rocchi sia una garanzia, ho detto dopo la sfida contro il Sassuolo che il rigore c'era: il braccio di Locatelli era alto e questo tipo di rigori li stanno dando tutti. Rocchi è una garanzia a livello europeo, domani lo sarà per il grande pubblico e per l'importanza della partita".

