LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Formazione fatta, col Milan gara nelle nostre corde"

12.40 - Alla vigilia della sfida al Milan, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla da Formello, centro sportivo dei biancocelesti. Quella di domani, ore 20.30, sarà una sfida assolutamente decisiva per la corsa alla Champions e in casa Lazio c'è tanta voglia di riscattare gli ultimi due deludenti risultati e dare seguito al grande successo contro l'Inter a San Siro. Appuntamento col tecnico alle ore 13, seguite la diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com:

13.15 - Discreto ritardo, inconsueto, per il tecnico della Lazio. Rimaniamo in attesa delle parole del mister piacentino alla vigilia della sfida al Milan.

13.18 - Prende la parola il tecnico: "Ci giochiamo una fetta importante del nostro cammino per la Champions, voglio una squadra con la mente libera, con la mentalità forte e consapevole di essere forte. Contro SPAL e Sassuolo siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, anche se contro il Sassuolo meritavamo di vincere. Inutile guardarsi indietro, guardiano alla sfida di San Siro con grande fiducia".

Tanti gol subiti negli ultimi dieci minuti: c'è un calo di concentrazione?

"Credo sia un dato comune a tante squadre, quasi tutte in Europa. C'è stanchezza, si perde concentrazione e si subiscono i gol. Sicuramente noi lì dobbiamo fare un salto di qualità".

Il tabù di vincere contro il Milan la condiziona?

"Tutti i tabù devono essere sfatati, non è da tutti vincere contro la Juventus e a San Siro contro l'Inter".

Quali sono i giocatori non convocati per domani?

"Radu è fuori, non ha la caviglia a posto e abbiamo preferito non portarlo. Marusic ha avuto un indolenzimento importante contro il Sassuolo e domani non ci sarà. Berisha si porta dietro il problema al polpaccio e Badelj è squalificato, queste quattro sono le assenze per domani".

Immobile sta faticando ma ha segnato 14 gol, alle sue spalle però ci sono giocatori a quota 4. Stanno faticando anche i suoi compagni?

"Mi aspetto più gol da tutti, da Luis Alberto e Milinkovic, da Correa e Caicedo. Tutti ci stanno aiutando in fase di non possesso e possono essere meno lucidi in fase conclusiva ma ci stiamo lavorando e credo sia una cosa che può migliorare".

In vista di domani, Rocchi può essere una garanzia?

"Io penso di sì, come ho detto dopo la sfida contro il Sassuolo che il rigore c'era. Rocchi è una garanzia a livello europeo, domani lo sarà per il grande pubblico e per l'importanza della partita".

Come ha visto il gruppo in questi giorni?

"Abbiamo parlato, analizzato la gara col Sassuolo, stradominata con 18 tiri a 3. Avremmo dovuto vincere, abbiamo avuto la forza di pareggiare. Sui gol subiti però abbiamo commesso errori che non possiamo commettere".

Che momento è per la sua squadra dopo i due passi falsi seguiti al successo con l'Inter?

"Sicuramente siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, a Ferrara in particolare dovevamo fare meglio e abbiamo commesso errori che non ci possiamo permettere".

Pensi di cambiare qualcosa rispetto ai precedenti confronti col Milan, vista la difficoltà a fare gol?

"La formazione è fatta, ho dubbi sui terzi che giocheranno insieme ad Acerbi. Ramos o Patric a destra, a sinistra Bastos o Wallace. Sarà una bellissima partita, bella da giocare con un grande pubblico, noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze e che questo tipo di partite sono nelle nostre corde".

13.27 - Termina qui la conferenza stampa di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio. Domani i biancocelesti sfideranno il Milan.