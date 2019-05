Lazio, Inzaghi temporeggia. Non solo l'idea Juve: ci sono Milan e Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi prende tempo. L'allenatore della Lazio nella giornata di ieri non ha dato una risposta a Claudio Lotito, che ha messo sul piatto un nuovo contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione.

Il tecnico biancoceleste, in questo momento, vuole prima capire in che direzione va il valzer delle panchine: Inzaghi è un'idea per la Juventus ma non la prima scelta, nemmeno la seconda. Ma il suo profilo non piace solo al club bianconero: il suo nome - scrive il 'Corriere della Sera' - è anche sul taccuino di Milan e Siviglia.