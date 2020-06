Lazio, Inzaghi: "Vittoria pesante, bravi i ragazzi a rimanere lucidi"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Vittoria pesante, eravamo in grande emergenza. La squadra si è sciolta nella ripresa, nel primo abbiamo faticato a costruire, complice anche l'assenza di Radu. Mi tengo stretta questa vittoria, arrivata con tanto cuore. I raagzzi sono sempre rimasti lucidi e concentrati, nonostante la stanchezza per la trasferta di Bergamo. Il vantaggio della Fiorentina avrebbe potuto scoraggiarci, invece non abbiamo mollato. Mi dispiace per l'espulsione, non l'avrei meritata, martedì la squadra sarà comunque in ottime mani. Adesso cerchiamo di recuperare energie in vista del Torino, una squadra organizzata e tosta. Dovremo prepararla bene, mi sarei aspettato qualche giorno di riposo in più come le altre squadre però questa sera non si è sentita questa differenza".