Lazio, Jony: "Proverò a sfruttare l'occasione che mi ha dato il mister"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jony Rodriguez, esterno della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Sampdoria: "Credo sia una partita importante per me e per la squadra. Proverò a sfruttare l'occasione che mi ha dato il mister per poter fare buoni risultati, come già stiamo facendo".

Come prosegue il suo inserimento?

"Credo di essere migliorato, come nella fase difensiva. Con il passare del tempo si andrà sempre meglio".