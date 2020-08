Lazio, Kiyine e Akpo Akrop: due settimane per convincere Inzaghi e Tare

vedi letture

I tifosi della Lazio si aspettavano David Silva, dovranno accontentarsi di Kiyine e Akpa Akpro, in attesa che la società regali a Inzaghi altri rinforzi. I due ex Salernitana sono due delle poche novità di quest'inizio di stagione dei biancocelesti, che domani partiranno per il ritiro di Auronzo di Cadore (durerà fino al 3 settembre). Sarà una ghiotta occasione per i due centrocampisti per mettersi in luce con la maglia con l'aquila sul petto. A dir la verità sul primo, che può vantare già 30 presenze in A con il Chievo, la società ci punta. Lo ha preso la scorsa estate, lo mandato a Salerno e lo ha sempre tenuto sott'occhio (ha segnato 10 gol quest'anno). È giovane (classe '97) e può ricoprire ogni ruolo del centrocampo: salvo colpi di scena, Kiyine dovrebbe far parte della rosa per la prossima stagione.

Diverso è il discorso per Akpa Akpro. Arrivato in Serie B dal Tolosa nel gennaio del 2018, si è subito imposto nelle gerarchie granata, diventando perno insostituibile in un anno e mezzo (62 presenze e 2 gol). Mediano di rottura e fisico possente (180 cm), era in scadenza e ha firmato con la Lazio. Al contrario di quanto si pensava, ieri non si è visto in campo per il primo allenamento stagionale. Avrà tempo due settimane per dimostrare le sue qualità, prima che Lotito, Tare e Inzaghi decidano il suo futuro.