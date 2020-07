Lazio ko, Inzaghi: "Ma il sogno deve continuare. Raggiungiamo la Champions al più presto"

vedi letture

La Lazio cade a Lecce e dice, probabilmente, addio allo scudetto. A fine partita è il tecnico della squadra biancoceleste, Simone Inzaghi, ad esaminare il match del Via del Mare: "Il problema è che siamo tornati con problemi e infortuni. Questo ci ha limitato nelle rotazioni, alcuni oggi hanno giocato non al meglio. Abbiamo perso 3 partite in 15 giorni, un motivo c'è soprattutto dopo non aver perso per mesi. Posso solo ringraziare la squadra per quanto fatto. È normale che c'è dispiacere per quanto stavamo facendo prima della sosta. Alcuni assenti ci avrebbero aiutato tantissimo, la prestazione questa sera c'è stata nonostante i giocatori fossero al 50%. Nelle ultime gare gli episodi non hanno girato bene" le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Non crede più nello scudetto?

"Il nostro sogno deve continuare, dobbiamo qualificarci matematicamente in Champions. Speriamo di raggiungere al più presto quel che ancora ci manca, ma pensiamo solo al nostro primo obiettivo".

Escalante può essere il prossimo vice Leiva?

"In questo momento mi viene difficile pensare al prossimo anno. Leiva per noi è troppo importante, dopo l'operazione non riesce a recuperare ma sono tranquillo perché ho Cataldi che fa bene quando chiamato in causa. Pesa non averli entrambi".

La sconfitta con l'Atalanta ha lasciato segni?

"Un po' abbiamo sentito il contraccolpo, nonostante il buonissimo primo tempo. Anche lì avremmo avuto bisogno dei calciatori nella migliore condizione. Adesso guardiamo avanti, ci mancano ancora punti per raggiungere il nostro obiettivo più grande".