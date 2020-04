Lazio, la continua crescita di Luiz Felipe: il rinnovo per rispondere alle voci di mercato

Alcuni top club (Barcellona e Bayern Monaco) hanno inserito le coordinate di Luiz Felipe nei rispettivi radar di ricerca. "L'interesse fa piacere, ma non c'è nulla di concreto", ha spiegato il suo agente Stefano Castagna. E nonostante siano per ora solo rumors di mercato, hanno dato un'ulteriore spinta alla Lazio già decisa a tutelarsi. Come? Il modo è uno solo e si chiama rinnovo. Soprattutto per un talento come lui, ormai titolare per Inzaghi, che percepisce 'soltanto' 500 mila euro nel suo vecchio contratto in scadenza nel 2022. Lecito che il 23enne abbia voglia di fare un salto di qualità anche sotto questo di vista, anche perché le prestazioni parlano per lui e raccontano la storia di un giocatore in continua crescita. Preso nell'estate del 2016 dal Danubio, per una cifra irrisoria (500 mila euro), è andato un anno in prestito alla Salernitana per tornare a Formello e scalare, mano a mano, le gerarchie della Lazio. Ora è considerato un patrimonio, la cui valutazione si aggira sui 35 milioni. I contatti con il suo entourage sono ben avviati, appena l'emergenza terminerà le parti si incontreranno e metteranno nero su bianco il prolungamento. Per la felicità di entrambi: del ragazzo e della società, che in caso di offerte di altri club potrà assumere una posizione di forza.