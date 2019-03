© foto di Federico Gaetano

Ha destato scalpore la scelta di Luiz Felipe, difensore della Lazio, che ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana Under 21 perché poco convinto di vestire la maglia azzurra: stando al Corriere dello Sport il il difensore punta ai Giochi di Tokyo, ma con la maglia verdeoro. La convocazione arriverà nei prossimi mesi: prima del preolimpico saranno disputate delle amichevoli. L’under 23 del Brasile non ha ancora ct, ma la federazione si è mossa direttamente per “blindare” Luiz Felipe.