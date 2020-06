Lazio, Lazzari: "Vogliamo imporre gioco e inseguire la Juve"

L'esterno della Lazio Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel prima dell'inizio del match contro il Torino: "Non è facile giocare ogni tre giorni dopo la lunga inattività, ma daremo tutto fino all'ultimo. La vittoria contro la Fiorentina ci ha dato slancio, siamo qui per imporre il nostro gioco e tenere il ritmo della Juventus. Oggi giocheremo per la prima volta alle 19:30, sicuramente farà più caldo rispetto alle 21:45 ma non sarà una scusa: sono sicuro che chi entrerà nella ripresa darà una grande mano".