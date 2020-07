Lazio, le cifre del rinnovo di Immobile: con la Champions l'ingaggio sale. Ma non basta

Giorni caldi anche per il rinnovo di Ciro Immobile. Dominatore assoluto della classifica marcatori in questa Serie A, il bomber campano è un pilastro della Lazio, che punta a trattenerlo nonostante gli interessamenti delle big non manchino. E portino a dover fare una trattativa al rialzo. Fa il punto il Corriere dello Sport: con la qualificazione in Champions, l'ingaggio dell'attaccante salirà automaticamente a 3,7 milioni di euro. Sono soldi che, però, potrebbero non bastare più: in questo momento, è un attaccante che vale almeno 5 milioni di euro all'anno. Le sensazioni, comunque, sono positive: il giocatore vuole rimanere nella Capitale. E la Lazio ha tutta l'intenzione di farne un ambasciatore Champions, allungando il rapporto con un contratto a vita (calcistica, s'intende) fino al 2025.