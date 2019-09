© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile torna sui suoi passi. Dopo il litigio di ieri con il tecnico Inzaghi in occasione del cambio all'ora di gioco di Lazio-Parma, l'attaccante si è lasciato andare ad un pesante sfogo, ritrattato oggi con un lungo post su Instagram: "A volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non dovremmo fare...è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano l’importante è capire l’errore. Detto questo grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato".