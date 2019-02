© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine dello 0-0 casalingo contro il Milan, Lucas Leiva, centrocampista brasiliano della Lazio, ha parlato a Sky Sport 24: "La cosa da evitare era prendere un gol in casa. Lo 0-0 poteva andare meglio, ma non è così male. La gara è stata equilibrata, abbiamo creato qualche occasione e ora dobbiamo aspettare per il ritorno e fare qualcosa di diverso".

Momento no.

"Quando si perde qualche partita è normale che inizino a esserci dubbi, però noi stiamo lavorando bene e siamo uniti. Sappiamo che abbiamo una squadra forte, dobbiamo ottenere i risultati. Ora pensiamo a sabato, speriamo di giocare una partita di alto livello e vincere".