La Lazio e il taglio degli stipendi: Lotito vuole evitare dissidi con la squadra

Neanche lo scivoloso tema del taglio degli stipendi sembrerebbe rompere l'incantesimo a Formello, dove regnano armonia e serenità. Almeno per il momento, visto che la Lazio ancora non ha deciso come e se intervenire in merito. Lunedì scorso, durante l'Assemblea di Lega, i club hanno votato all'unanimità (19/20) la decurtazione di un terzo della retribuzione totale annua lorda se non si riprenderà l’attività, e di un sesto se nei prossimi mesi si completerà la stagione: tutti tranne la Juventus, che si era mossa in precedenza da sola facendo da apripista.

La linea comune deve ancora essere accettata dall'Assocalciatori, che non ha apprezzato il documento definendolo addirittura "vergognoso". In casa Lazio si continua a studiare la strategia e la squadra non ha ancora ricevuto novità in merito. Va detto che Lotito, prima che venissero prolungate le stesse restrizioni dell'ultimo DPCM scaduto il 13 aprile, sperava di poter riaprire Formello già nei prossimi giorni e, di conseguenza, evitare di intervenire sugli ingaggi. Adesso che lo scenario è cambiato e il 4 maggio è la data prevista per il ritorno in campo degli atleti, il presidente biancoceleste deve capire come muoversi di conseguenza. Vuole evitare a tutti i costi ogni tipo di scontro con la squadra, con la quale c'è un feeling assoluto. Il gruppo di Inzaghi è sempre stato con lui, anche quando la critica italiana lo contestava per la sua posizione durante l'epidemia. Lotito, dal canto suo, riconosce i meriti allo spogliatoio per una stagione super e sa che la cavalcata di quest'anno può essere un ottimo punto di partenza per avere un futuro radioso. In più ci sono in ballo una serie di rinnovi molto importanti (da Luis Alberto a Immobile): un alto motivo per usare la massima cautela e prudenza nel prendere le decisioni.

Il club è a lavoro per trovare una soluzione che non lasci scontenti nessuno e soprattutto non lasci scorie nel rapporto tra le parti. Se, come sembra, gli allenamenti saranno possibili alla fine di questo decreto in vigore, l'ipotesi più calda è quella di tagliare solo la mensilità di marzo e spalmare quella di aprile sulla prossima stagione. D'altronde la proprietà è stata chiara nell'ultimo bilancio semestrale: "Se il campionato dovesse ricominciare, non ci saranno impatti significativi a livello economico".