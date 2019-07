Lazio, Lotito e il reintegro di Radu: "C'è la parabola del figliol prodigo..."

Questa settimana, la Lazio ha deciso di reintegrare in rosa il difensore rumeno Stefan Radu. Il calciatore classe '86, che era stato messo fuori rosa e sul mercato dopo un litigio con la società, è salito in ritiro negli scorsi giorni e ha chiesto scusa in conferenza stampa. "Sono un cattolico praticamente e c'è la famosa parabola del figliol prodigo - ha detto Claudio Lotito al 'Corriere dello Sport' -. Esistono l'interesse della società e del gruppo. Se si perde di vista questa visione, prevale l'egoismo. Si può raggiungere il massimo solo sommando le potenzialità".