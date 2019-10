© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso una nota sul sito ufficiale della Lazio, il presidente del club biancoceleste ha commentato l'avvio del progetto per i giovani in collaborazione con l’Università Uninettuno e con la Banca Igea. Questo il comunicato con le parole del numero uno dei capitolini: "Saluto con soddisfazione l’avvio del progetto di formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici realizzato in collaborazione con l’Università Uninettuno e con la Banca Igea e teso ad assicurare ai nostri ragazzi ed alle nostre ragazze una preparazione indispensabile per l’inserimento nella vita reale quando l’esperienza sportiva sarà terminata.

La partenza dell’iniziativa conferma la volontà della S.S. Lazio ad affiancare alla propria attività calcistica anche un forte impegno nel sociale in nome dei propri valori etici e civili".