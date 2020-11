Lazio, Luis Alberto: "Darò tutto per vincere, oggi gara difficile"

Le dichiarazioni di Luis Alberto prima di Crotone-Lazio.

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone: “Sto benissimo, mi sono preparato per giocare e ciò che è avvenuto egli ultimi giorni fa già parte del passato. L’importante è la squadra e oggi darò tutto come ho sempre fatto. Oggi è una partita difficile, anche il campo non ci aiuta. La squadra pensa solo ai tre punti per restare in alto in classifica. Immobile? E’ il giocatore più importante, lo ha dimostrato negli ultimi anni. Ciro per noi è tutto”.