Lazio, Luis Alberto: "Possiamo dire la nostra solo se giochiamo in maniera tosta"

"Servirà una Lazio perfetta, non possiamo permetterci errori. In contesti così bisogna giocare con personalità, poi vediamo quello che succede. In questo calcio nulla è sicuro, ogni partita dev'essere giocata al meglio". Luis Alberto, centrocampista della Lazio, parla così ai microfoni di Sky Sport: "Noi rispetto al Leverkusen siamo una squadra diversa, ma abbiamo visto come hanno affrontato il Bayern. Noi dobbiamo affrontare una partita di carattere, minimizzare gli errori perché davanti abbiamo una squadra fenomenale. E' giusto giocare con leggerezza, ma con la testa. Loro sono tra le squadre più forti d'Europa, ma noi possiamo dire la nostra se giochiamo in maniera tosta".

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lazio-Bayern Monaco, sfida degli ottavi di finale di Champions League: Sarri schiera l'undici che tutti si aspettavano, con Immobile al centro del tridente, Isaksen e Felipe Anderson sulle corsie laterali. A centrocampo Vecino stringe i denti e sarà il regista della squadra con Luis Alberto e Guendouzi mezzali. In difesa con Marusic e Hysaj terzini ci saranno Gila e Romagnoli davanti a Provedel. Ecco le scelte dei due tecnici per la gara in programma allo stadio Olimpico tra poco meno di un'ora:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

A disposizione: Magro, Sepe, Lazzari, Patric, Casale, Cataldi, Kamada, Pedro, Castellanos.

Allenatore: Sarri.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

A disposizione: Urleich, Schmitt, Minjae, De Ligt, Choupo-Moting, Dier, Bryan, Boey, Tel, Pavlovic.

Allenatore: Tuchel.