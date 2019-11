© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ramos Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Lecce: “È difficile spiegare il momento recente, in campionato stiamo facendo bene ma in Europa non è andata come volevamo. Guardiamo avanti, dobbiamo fare una grande partita oggi, consapevoli che in Coppa tutto potrà ancora succedere con due partite ancora da disputare”.