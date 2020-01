© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel prima della partita tra i biancocelesti e il Napoli, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Questa Coppa ci ha dato tante soddisfazioni, oggi serve una partita perfetta per andare in semifinale. Non è stato facile preparare la gara, ma anche con la Juventus è stato così. Servono la giusta tensione e concentrazione al 100% per fare una grande prestazione. Il Napoli non vive un gran momento, ma ha una grande squadra e grandi calciatori: dobbiamo stare attenti. Speriamo che gli azzurri non tornino a vincere proprio stasera...".