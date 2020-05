Lazio, Lulic: "Buon 26 maggio a tutti! Il mio rientro? Ci vuole ancora tempo"

vedi letture

Per la Lazio Senad Lulic, oltre a essere il capitano della squadra, è l'uomo della storia. Il giocatore che il 26 maggio del 2013, sette anni fa, ha permesso con un suo gol ai biancocelesti di battere la Roma nella finale di Coppa Italia: "Buon 26 maggio a tutti! Più passa il tempo e più ti rendi conto cosa significa questo gol. È indimenticabile", ha detto esordendo in diretta alla radio ufficiale del club. Di seguito il resto delle sue parole:

"Ricevo sempre tanti messaggi, me ne mandano più in questo giorno che al mio compleanno. Fa piacere sentire tutti. Ricordo le emozioni come fosse ieri, non solo della partita ma anche di tutto il resto. L'abbraccio finale con mia moglie era stato bellissimo, era incinta della nostra prima figlia ed avevamo preferito che non vedesse la partita. Ero sciolto nel 2013, ero al mio secondo anno a Roma: se dovesse succedere adesso, sarei molto più teso, come lo erano a quel tempo Ledesma o Mauri. Sarebbe più duro giocarlo oggi".

Quanto ti manca il calcio?

"Manca tanto a tutti, non solo a noi giocatori della Lazio: la speranza è che prendano la decisione più giusta per farci ripartire. Ci vorrà ancora del tempo per il mio rientro, ma vorrei riuscire a dare una mano il prima possibile alla squadra".

A dicembre, contro la Juventus in Supercoppa, hai segnato al 72'...

"Tanti dicevano che era un caso che avessi segnato contro la Roma, lì ho confermato che non era così, segnando in un'altra final. Abbiamo preparato quella partita in modo perfetto. Non poteva che andare così in campo".

Cosa si prova a essere il capitano più vincente degli ultimi anni a Roma?

"È una cosa bella, sono orgoglioso di essere il capitano della Lazio e di aver alzato i trofei vinti negli ultimi anni. Ma non solo per me, per tutti quelli che lavorano nel mondo biancoceleste. Siamo un grande gruppo"