© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match pareggiato 0-0 contro il Milan, il capitano della Lazio Senad Lulic ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "L'importante stasera era non prendere in gol. Quell'errore commesso col Siviglia oggi non l'abbiamo fatto. Fra due mesi ce la giochiamo a San Siro".