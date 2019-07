Senad Lulic, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro biancoceleste di Auronzo, soffermandosi anche sul mercato in entrata e in uscita: "Se rimaniamo questi e se arrivano altri giocatori siamo a buon punto".

Il mercato in entrata e in uscita?

"Spero che tutti i giocatori che sono qui in ritiro rimangano. Milinkovic? Per noi è importante, speriamo possa restare qua. Sono anche arrivati giocatori nuovi, speriamo che ne arrivino altri. Più acquisti ci sono, meglio è. La concorrenza fa bene a tutti".

