Live TMW Lazio, Martusciello: "Vittoria troppo importante per questo gruppo"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.41 - Terminata Frosinone-Lazio, parlerà tra qualche minuto presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe il tecnico dei biancocelesti Giovanni Martusciello. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

23.51 inizia la conferenza. Settimana complicatissima, come ha vissuto questi giorni?

"Di sicuro non si è vissuta con serenità. Tre giorni travagliati, non belli dopo tanto tempo passati in questo ambiente. Diciamo le risposte che si sono avute stasera sono figlie del senso di appartenenza sprigionata anche stasera. Non parlo del gioco perchè abbiamo fatto gare migliori ma parlo di cuore e altre dettagli che devono capire che non deve essere questa la causa che sprigiona questi atteggiamenti. Per questo gruppo la vittoria ha un significato troppo importante per come è maturata"

C'è stato un traditore all'interno del gruppo?

"Bisogna fare attenzione a quello che si dice, anche se fosse stato cosi non direi il nome. Questa è una Lazio che è composta da ragazzi per bene che possono vincere o perdere. E' brutto avvertire un senso cosi sconfortante nell'apostrofare calciatori di tradimento verso la propria professione è brutto. Ho la certezza che non è cosi perchè gli sono vicino e li guardo negli occhi da tre anni. Si può vincere e perdere ma non è cosi. Tatticamente non abbiamo cambiato nulla perchè è una squadra figlia di Sarri, io sono un suo collaboratore e non potevo modificare nulla. Questa squadra ha avuto tre giorni uno peggio dell'altro e poi ha messo il cuore in campo e se riescono a tirar fuori questo sempre arriveranno lontano. La tattica arriva fino ad un certo punto. L'aspetto emotivo conta più del resto. Va ammesso che la Lazio nella prima mezz'ora poteva prendere tre gol."

Non c'era la possibilità che Lotito potesse trattenere Sarri?

"Maurizio essendo una persona molto intelligente ha capito che non riusciva più ad incidere sul gruppo e dunque ha scelto di fare un passo indietro per generare una reazione. Non c'entra il presidente. L'allenatore ha fatto una scelta per amore della Lazio lasciando soldi. Il direttore c'è stato male e ha pianto. Bisogna rispettare anche il volere di chi ha fatto un atto del genere"

Sarri ha detto di essere stato tradito...

"Si usano termini per rabbia e amarezza che bisognerebbe dire all'interno di una stanza. In questi giorni tutto ho fatto meno che andare dietro a questa cosa. Non ho dormito e ho le occhiaie perchè c'erano tante situazioni complicate da gestire"

Mister sarebbe stato disposto a rimanere?

"Io ho un'etica e una faccia e un'etica. Ho dato disponibilità finche non trovavano un nuovo allenatore. Io sono dieci anni che sono con Maurizio non avrei mai fatto una scelta del genere al di là che poi le strade si possono dividere."

Tudor è l'uomo giusto? Gli darà consigli?

"No io non centro nulla, mai chiesto di rimanere con un altro allenatore. E' un bravissimo allenatore ma non lo conosco. Non è mia intenzione rimanere con un altri allenatore. C'è la società e il direttore che parlerà, ogni gruppo ha ragazzi con la propria soggettivita. Lotito con Fabbiani mi hanno chiesto disponibilità fino ad oggi."

Cosa le mancherà?

"Vivo a Roma, mi mancherà l'ambiente e lo dico con convinzione. Credo che a Formello mi facciano ancora entrare"

00.05 terminata la conferenza stampa di Giovanni Martusciello