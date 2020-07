Lazio, Milinkovic fa 200 in A. E nel prossimo mercato tornerà protagonista

Sembrava dovesse andare via in ogni sessione di calciomercato, Milinkovic. E invece è sempre rimasto con la Lazio e ieri contro il Sassuolo ha toccato la presenza numero 200 in Serie A. Non era al meglio, aveva un polpaccio dolorante, e la sua prestazione ne ha risentito. Martedì a Lecce era subentrato, risultando essere uno dei migliori, ieri invece non è riuscito a incidere. Così come molti altri suoi compagni, in evidente carenza di energie.

Sembrava dovesse andare via in ogni sessione di calciomercato, Milinkovic, che rimane un nome caldo anche per quando si riapriranno le trattative dopo questa strana estate. Per adesso, bocca cucita: a Formello nessuno vuole aprire il discorso. Quando finirà il campionato, tornerà ad essere d'attualità anche se la situazione è più 'facile' di quanto sembri. Milinkovic sta bene alla Lazio, il prossimo anno giocherà la Champions e potrebbe subire il quarto ritocco di ingaggio. Dunque - se non arriveranno offerte sostanziose - non forzerà la mano per ottenere a tutti i costi una cessione. Discorso diverso se qualcuno busserà alla porta di Lotito con una proposta che lo soddisfi. Quantificare a livello economico è difficile, sarà un mercato troppo diverso che rifletterà le difficoltà finanziare dell’intero mondo causate dal Coronavirus. La certezza è che sarà sicuramente un’altra sessione in cui il gigante serbo sarà protagonista, ma tanto ormai i tifosi biancocelesti sono abituati. Aspettano solo di capire se il finale sarà diverso, oppure il copione non cambierà.