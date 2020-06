Lazio, Milinkovic-Savic di nuovo nel mirino delle big: il Real Madrid è il sogno del serbo

Sergej Milinkovic-Savic è di nuovo al centro dei pensieri delle big europee. Manchester United, PSG e Real Madrid stanno pensando a lui come già fatto in passato ma questa volta l'apertura della Lazio c'è e potrebbe portare al concretizzarsi dell'addio. Per i Red Devils sarebbe il sostituto ideale in caso di addio di Pogba mentre Leonardo avrebbe già messo sul piatto una proposta da 80 milioni di euro che comprenda anche il cartellino di Marusic. Il Real Madrid ancora non si è mosso ma sarebbe la destinazione preferita dal giocatore e un'eventuale inserimento potrebbe spingere il serbo a deviare le proprie attenzione verso la Spagna, paese dove è cresciuto e a cui è rimasto molto legato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.