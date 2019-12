Lazio, Milinkovic-Savic: "È il momento migliore per affrontare la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di DAZN Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha analizzato i temi legati alla sfida del prossimo turno di campionato che vedrà i capitolini confrontarsi con la Juventus: "Penso che se facciamo come nelle gare precedenti possiamo fare un bel risultato. Poi se vinceremo non lo so, ma ci proveremo. La Juve non è in un momento particolarmente positivo, meglio per noi incontrarli adesso. La Juve, però, rimane sempre una delle squadre più forti in circolazione a prescindere se sia prima o seconda in classifica. Hanno giocatori fortissimi, puntano sempre in alto. Se io sarei titolare nella Juventus? Bella domanda... Non lo so. Per adesso sto alla Lazio e penso ad essere titolare qua".