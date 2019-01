Lazio, Murgia alla SPAL possibile caparra per l'arrivo di Lazzari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Murgia (22) piace alla SPAL. Intanto La Nuova Ferrara scrive che la cessione a titolo temporaneo del giovane calciatore al club estense sarebbe da interpretare da parte della Lazio come sorta di caparra per l’acquisto di Manuel Lazzari (25), che resterebbe a Ferrara fino a giugno per poi trasferirsi a Formello. Su Lazzari c'è anche il Napoli, ma così sarebbe favorita la Lazio.