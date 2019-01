© foto di Federico Gaetano

La Lazio continua ad essere interessata a Stefan Ristovski (26), ma ha chiesto allo Sporting Clube de Portugal il prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, ricevendo un secco 'no'. I portoghesi lo vendono solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo, anche da una cifra di uno o due milioni inferiore, ma il club biancoceleste non sembra intenzionato ad accontentarli. Di conseguenza, salvo sorprese, l'affare s'avvia verso la via del tramonto. Lo riporta il Corriere dello Sport.