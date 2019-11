Lazio, nome nuovo dall'Olanda: piace Rosario per PSV

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nome nuovo per la Lazio. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport i biancolesti stanno seguendo Pablo Paulino Rosario del PSV Eindhoven. Mezzala offensiva, 22 anni, titolare con il PSV, ha rinnovato di recente fino al 2023 ed ha una valutazione di circa 15 milioni. Il ragazzo è gestito da Mino Raiola, in estate potrebbe entrare nei discorsi fra il manager italo-olandese ed il club biancoceleste.