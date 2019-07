Lazio, nome nuovo per l'attacco: Ahmed Hassan Kouka del Braga

© foto di Federico Gaetano

Nuovo nome per il mercato della Lazio. Si tratta, come riporta LaLazioSiamoNoi.it, di Ahmed Hassan, meglio noto come Kouka o Koka. Egiziano, classe ’93, l'attaccante gestito dalla Gestifute di Jorge Mendes è di proprietà dello Sporting Braga, ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito al’Olympiakos segnando ben 15 gol in 32 presenze considerando tutte le competizioni. Un’annata da record che ha attirato inevitabilmente l'interesse di diverse squadre, biancocelesti compresi, e una pista interessante da seguire nel caso in cui si materializzasse sul tavolo di Tare una proposta concreta per Caicedo.