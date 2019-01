© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Italia per Martin Caceres: il difensore uruguaiano, in uscita dalla Lazio, è infatti da tempo conteso da Bologna e Parma. Secondo quanto riferito da Leggo, però, sulle sue tracce vi sarebbe anche più di un club spagnolo, pronto all'inserimento nel derby di mercato tutto emiliano fin qui andato in scena.