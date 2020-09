Lazio, offerto Draxler: il tedesco è in uscita dal PSG ma ha un ingaggio da 7 milioni a stagione

Simone Inzaghi aspetta un centrocampista di qualità per la Lazio. Chiuso il discorso difensore (Hoedt arriverà nei prossimi giorni nella Capitale per la sua seconda avventura), il radar biancoceleste è accesso su possibili affari. In Francia, rilanciando il solito interesse del PSG per Milinkovic-Savic, hanno ipotizzato la partenza di Julian Draxler, 27 anni, con destinazione Germania o Italia. Draxler è in scadenza di contratto nel 2021, non rientra nei piani di Leonardo e Tuchel. Alcuni intermediari lo avrebbero proposto alla Lazio e non solo. Ad inizio estate era stato offerto anche a Inter, Milan e Roma. Per ora il calciatore ha rifiutato Leeds, Bayer Leverkusen e Hertha Berlino. Il PSG vorrebbe cederlo, viene valutato 15 milioni di euro. Ma è l’ingaggio il vero ostacolo: 7 milioni di euro all’anno.