Lazio, Patric: "Il Verona ci assomiglia, sarà difficile. Gli Ottavi sono merito del gruppo"

vedi letture

Nel Match Program pubblicato sul sito ufficiale della Lazio troviamo l'intervista al difensore biancocelste Patric: "Ricordo che il mister mi disse che secondo lui potevo diventare un grande centrale di destra e che sarei potuto diventare importante per la squadra, soprattutto nelle uscite con il pallone. Ci avevo già pensato qualche volta perché sono sempre stato terzino in una difesa a quattro e, nel nostro sistema di gioco, mi sarei potuto adattare meglio come centrale. Sono stato molto contento e sono cresciuto gradualmente. La squadra ha cambiato il suo modo di giocare e io sono stato avvantaggiato da questo, perché abbiamo iniziato a costruire dal basso. Sono stato felice di questo cambiamento e ora mi sento a mio agio come centrale".

La Champions League?

"Essere agli ottavi di finale è l'ennesima soddisfazione per il gruppo. La nostra squadra non ha limiti, siamo un grandissimo spogliatoio a livello tecnico e umano. Possiamo ancora crescere, ma essere tra le migliori sedici squadre d'Europa è un grande traguardo. La Lazio mancava dagli ottavi di Champions da tanti anni, era difficile pensarci qualche anno fa, ma ci siamo riusciti grazie a questo meraviglioso gruppo. Ora vogliamo toglierci altre soddisfazioni".

La sfida con l'Hellas Verona?

"La partita contro l'Hellas sarà molto difficile. La compagine scaligera corre molto e vanta lo stesso modo di giocare della Lazio, sono molto intensi. Noi siamo più forti, se avremo recuperato bene potremo farcela. Sarà dura, ma speriamo di raccogliere tre punti che sarebbero fondamentali per noi".