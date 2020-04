Lazio, Patric: "Non capisco le norme del governo, ma dobbiamo rispettarle"

"Manca poco per riprendere la vita normale, il peggio è passato per fortuna". Sono parole ricche di speranza quelle rilasciate da Patric, difensore della Lazio, nel suo intervento in diretta alla radio ufficiale del club. "La mia giornata tipo? All'inizio mi alzavo a mezzogiorno, ora molto prima. Mi alleno, parlo con i miei familiari e vedo molti film. Ho visto in due giorni tutta la Casa di Carta (ride, ndr) mi è piaciuta tanto e i risultati in tutto il mondo sono stati spettacolari. Inoltre conosco anche bene il fratellastro di Ursula, nella serie Tokyo". Di seguito il resto dell'intervista:

Il rapporto con la squadra durante l'emergenza...:

"Con i compagni della squadra ci sentiamo molto tramite chat, non abbiamo perso i contatti. Nel mio piccolo ho cercato di aiutare anche degli ospedali nel mio paese che per fortuna non sono stati tanto colpiti. Mi manca il campo, la partita, i tifosi e sentire il calore della partita".

Ieri Parolo e Tare hanno criticato le decisioni del governo...

"Dobbiamo rispettare il decreto, ma ci sono delle cose che non capisco. Vedo la gente andare al parco, ma nello stesso tempo noi non possiamo andare in un centro sportivo molto ampio dedicato solo a noi. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti quando riprenderemo. Siamo una squadra pieni di professionisti. La vita è fatta di difficoltà, ma arrenderci sarebbe un errore. La nostra filosofia di vita deve racchiudersi nella parola: “Allegria”. Solo così usciremo fuori da questo periodo.

Senti la fiducia di Inzaghi?

"Sono contento dello spazio che sono riuscito a ritagliarmi. Giochiamo in modo molto più offensivo rispetto al passato. Il mio ruolo? Mi trovo molto bene a giocare nei tre, mi piace, e il mister è stato bravo a farmi capire come interpretare al meglio la posizione. Ho giocato anche da quinto a destra, mi ricordo bene quella partita contro l'Atalanta in cui ho dato una mano alla squadra a recuperare. Non vedo l’ora di tornare a lavorare sul campo per migliorarmi ancora di più".

Se dovesse riprendere il campionato, riuscirete a continuare il percorso fatto?

L’entusiasmo ci è rimasto dentro, quando ci sarà la possibilità ripartiremo senza problemi. Tutto quello che abbiamo fatto non può andare perso. Sarebbe un enorme peccato e tutti noi aspettiamo solo il giorno per ricominciare. Il mio primo gol in Serie A? Arriverà, ma il mio compito è un altro (ride, ndr)".