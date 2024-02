Lazio, Pedro: "Io sottovalutato? Felice della mia carriera. Bayern difficile da battere"

L'attaccante della Lazio Pedro ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima del match casalingo contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma.

Non sei più un titolare fisso: come la stai vivendo?

"Sono sempre stato abituato a giocare in prima linea, adesso sto invece vivendo un'altra fase della mia carriera".

Sarri ha rivelato che, prima della finale di Europa League col Chelsea, era certo che avresti giocato.

"Ho avuto la fortuna di giocarne tante nella mia carriera e sono molto contento. L'unico modo per entrare nella storia è giocare le finali e vincerle. Quando gioco una finale, lo faccio al massimo dell'intensità".

Ti senti un giocatore sottovalutato?

"Non lo so, quello lo deve dire la gente. Magari a livello mediatico ci sono altri che vengono più osannati, ma sono contento di come sia andata la mia carriera".

Come vedi il Bayern?

"La squadra è molto forte, sempre arriva in semifinale o finale di Champions. E' molto difficile da battere e per questo sarà una partita molto difficile per noi".