L’attaccante biancoceleste Pedro Neto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sfida contro il Novara: "Ringrazio mister Inzaghi per quest’opportunità, sono molto felice per il debutto. Il tecnico ha aspettato il momento giusto e sapevo che mi avrebbe concesso la prima gara in biancoceleste nel match più opportuno. Sono stato schierato sulla destra, nel mio ruolo ideale, ero molto tranquillo ed ho riversato in campo quello che so fare al meglio. La prima squadra è diversa rispetto alla Primavera, nell’ultimo anno sono migliorato su ogni aspetto: quando sono arrivato mi hanno invitato a lavorare tatticamente, l’ho fatto ed ora ho raccolto la mia opportunità. Solitamente sono impiegato sulla corsia di destra, ma sono a disposizione del mister per essere schierato in qualsiasi altra posizione”.