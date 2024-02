Lazio, Pedro: "Non possiamo sbagliare perché dobbiamo recuperare tanti punti"

La Lazio, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime due partite, vuole ritrovare il feeling con la vittoria. Di fronte, però, c’è il Cagliari, a caccia disperata di punti salvezza per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. Una sfida delicata che Pedro, attaccante biancoceleste, presenta così: “E’ un momento strano, veniamo da una sconfitta contro l'Atalanta e oggi possiamo fare una bella partita. Non possiamo sbagliare perché dobbiamo recuperare tanti punti e fare una grande partita”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Tante novità di formazione in casa Cagliari per la gara contro la Lazio in programma per le 15. Cambia modulo Claudio Ranieri, che passal dal 4-3-1-2 al 3-5-1-1, con Dossena che non partirà titolare in difesa, dove la linea a tre sarà formata da Zappa, Mina e Obert. Fuori Prati a centrocampo, con Deiola che agirà da play e Makoubou e Gaetano mezzali. In attacco fuori un attaccante, sarà Viola ad agire alle spalle dell'unica punta Lapadula.

Dall'altra parte Maurizio Sarri rinuncia a Lazzari in difesa, con Marusic e Hysaj che saranno i terzini. A centrocampo Luis Alberto la spunta su Vecino e partirà titolare con Cataldi e Guendouzi. In attacco torna titolare Ciro Immobile, con Isaksen e Felipe Anderson sulle corsie esterne.

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Gaetano, Azzi; Viola; Lapadula.

Allenatore: Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Sarri.